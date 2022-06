Nettuno, 17enne scomparso in mare: chiuse ufficialmente le ricerche di Omar (Di giovedì 2 giugno 2022) Sono ufficialmente terminate le ricerche di Omar, il ragazzo 17enne di origini egiziane scomparso in mare a Nettuno. Approfittando della bella stagione, il giovane era andato in spiaggia con un amico ma a causa del mare mosso i ragazzi avevano incontrato subito delle serie difficoltà nel rientrare a riva. Leggi anche: Nettuno, ancora nessuna traccia del 17enne scomparso in mare: le ricerche non si fermano 17enne scomparso in mare: cosa è successo I fatti sono avvenuti qualche giorno fa. Il giovane Omar stava nuotando con un amico al largo, di fronte alla spiaggia antistante alla chiesa di Santa Maria ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 2 giugno 2022) Sonoterminate ledi, il ragazzodi origini egizianein. Approfittando della bella stagione, il giovane era andato in spiaggia con un amico ma a causa delmosso i ragazzi avevano incontrato subito delle serie difficoltà nel rientrare a riva. Leggi anche:, ancora nessuna traccia delin: lenon si fermanoin: cosa è successo I fatti sono avvenuti qualche giorno fa. Il giovanestava nuotando con un amico al largo, di fronte alla spiaggia antistante alla chiesa di Santa Maria ...

Advertising

CorriereCitta : Nettuno, 17enne scomparso in mare: chiuse ufficialmente le ricerche di Omar - tusciaweb : 17enne disperso in mare da domenica, ricerche ancora senza esito Nettuno - 17enne disperso in mare da domenica, r… - domenicosabell1 : Nettuno, 17enne scomparso in mare domenica: nessuna traccia, proseguono le ricerche - infotemporeale : Nettuno / Ragazzo 17enne disperso in mare domenica, proseguono senza sosta le ricerche - tusciaweb : Ancora nessuna traccia del 17enne disperso in mare Nettuno - Ragazzo 17enne disperso lungo i tratto di mare a -