Indagato il padre di uno dei bimbi ustionati all'asilo di Osio Sopra: ha versato bioetanolo sul fuoco (Di giovedì 2 giugno 2022) Due dei cinque bambini colpiti da quel potente ritorno di fiamma durante un falò improvvisato (e non autorizzato) all'interno dell'asilo di Osio Sopra (in provincia di Bergamo) sono ancora in gravissime condizioni. Una bimba ha ustioni estese su tutto il corpo ed è ricoverata, in prognosi riservata, al Buzzi di Milano (in attesa di un possibile trasferimento in una struttura specializzata); un bimbo, invece, è in condizioni solo lievemente migliori, al Niguarda. Nella speranza che le condizioni dei due possano migliorare, è stato scritto il primo (e per ora unico) nome sul registro degli indagati: si tratta del padre di uno dei bimbi che si trovavano in quella scuola dell'infanzia per festeggiare un compleanno.

