Il via libera di Orban e la fumata bianca dell’Ue sul sesto pacchetto di sanzioni

Advertising

fattoquotidiano : Lotta all’evasione con l’incrocio dei dati, l’obiettivo del Pnrr è appeso al sì del Garante privacy: 30 giorni per… - Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera al sesto pacchetto delle sanzioni anti-russe che include l'embargo graduale al petrolio. #ANSA - DantiNicola : Il via libera da parte del #ConsiglioUe alla possibilità di introdurre un tetto massimo al prezzo del gas è un pass… - Bice967 : RT @AuroraLittleSun: Art. 1 della Costituzione Italiana: 'L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro' Quel lavoro che, a m… - NucciaGiuli : RT @AuroraLittleSun: Art. 1 della Costituzione Italiana: 'L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro' Quel lavoro che, a m… -

Il premier ungherese offre in queste ore l'ennesima prova della sua totale inattendibilità: dopo aver dato ilall'embargo europeo sulle importazioni di petrolio russo (al prezzo di ...Se la proposta ottenesse ildefinitivo, si tratterebbe di una benedetta doccia gelata sui prezzi del greggio e, a cascata, su quelli della benzina. Con i 648mila barili di cui si parla in ...Stralciata questa misura, è arrivato giovedì pomeriggio il via libera del Coreper, la conferenza degli Ambasciatori dei 27 Paesi membri. L'Europa riesce dunque a mettere il sigillo finale, salvando la ...Jovanotti presenta "Alla Salute" con un gioco di parole sui social e su Repubblica e parte il conto alla rovescia per il Jova Beach Party ...