I servizi segreti monitoravano Salvini dai russi Vi pare normale?

(Di giovedì 2 giugno 2022) Che l’operazione “di pace” di Matteocon le sue quattro visite all’ambasciatore russo sia stata un tentativo maldestro da effetto boomerang, ormai nessuno lo mette in dubbio. Ha offerto (di nuovo, dopo il blitz in Polonia) l’occasione su un piatto d’argento ai suoi nemici per accusarlo di putinismo, filosmo e rivangare le varie storie del Metropol. Dunque, errore suo. Però anche al linciaggio mediatico c’è un limite. E forse va notato anche dell’altro. Stando a quanto scrive ilDomani, infatti, iamericani e quelli italiani sapevano da mesi in quali occasioni, e con quali accompagnatori,si recava alla residenza dell’ambasciatore russo Sergej Razov. Nulla di sorprendete: sarebbe una falla enorme nel nostro sistema di controspionaggio se un paio di 007 non ...