“Ho il cuore spezzato”. Il processo tra Johnny Depp e Amber Heard è terminato: chi ha vinto (Di giovedì 2 giugno 2022) È terminato il processo tra Johnny Depp e Amber Heard: il verdetto finale è arrivato dopo tre lunghissimi giorni di camera di consiglio da parte dei sette giurati. Tra l’altro, quando è stato annunciato che la sentenza era in arrivo, in mezz’ora Amber Heard ha raggiunto il Tribunale di Fairfax (Virginia) mentre Johnny Depp non si è visto. Naturalmente erano presenti i suoi legali. A vincere è stato l’attore de I Pirati dei Caraibi. Secondo il giudice e la giuria, la moglie lo ha diffamato e adesso è costretta a pagarlo 15 milioni di dollari per il disturbo. Alla lettura della sentenza del processo tra Johnny Depp e Amber Heard, la ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 2 giugno 2022) Èiltra: il verdetto finale è arrivato dopo tre lunghissimi giorni di camera di consiglio da parte dei sette giurati. Tra l’altro, quando è stato annunciato che la sentenza era in arrivo, in mezz’oraha raggiunto il Tribunale di Fairfax (Virginia) mentrenon si è visto. Naturalmente erano presenti i suoi legali. A vincere è stato l’attore de I Pirati dei Caraibi. Secondo il giudice e la giuria, la moglie lo ha diffamato e adesso è costretta a pagarlo 15 milioni di dollari per il disturbo. Alla lettura della sentenza deltra, la ...

Advertising

REstaCorporate : RT @RaiNews: Il commento dell'ex moglie di Johhny Depp dopo il verdetto sfavorevole emesso dalla giuria: 'La delusione che provo oggi supe… - REstaCorporate : RT @Libero_official: #AmberHeard ha diffamato #JohnnyDepp: la sentenza in #Virginia, sarà costretta a risarcirlo con 15 milioni di dollari.… - Marco02839896 : RT @Libero_official: #AmberHeard ha diffamato #JohnnyDepp: la sentenza in #Virginia, sarà costretta a risarcirlo con 15 milioni di dollari.… - petruscaA : @_libellula70 Ho seguito tutto il processo. Ricordo quando vidi, tempo fa, il video con lui in cucina... lo avevo g… - Libero_official : #AmberHeard ha diffamato #JohnnyDepp: la sentenza in #Virginia, sarà costretta a risarcirlo con 15 milioni di dolla… -