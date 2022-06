Highlights Gauff-Trevisan 6-3 6-1 | semifinale Roland Garros 2022 VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 2 giugno 2022) Ilcon glidi6-3 6-1, sfida valevole per la secondafemminile del. L’azzurra, nonostante un problema alla coscia destra, rimane in campo fino alla fine lottando su ogni punto. Il primo set si decide sugli errori di Martina, decisamente troppi e purtroppo condensati quasi tutti nella parte finale della frazione. Nel secondo è battaglia nonostante il punteggio finale. Il turning point è il quarto game, durato quasi un quarto d’ora e conquistato dalla diciottenne americana alla quarta palla break disponibile. Dopo quell’allungo è tutto facile per lei, che sabato si giocherà contro la numero uno del mondo Iga Swiatek la sua prima finale Slam della carriera. Di seguito tutti gli scambi più ...