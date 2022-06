Highlights e gol Spagna-Portogallo 1-1 | Nations League 2021 2022 VIDEO

(Di giovedì 2 giugno 2022) Ilcon glie i gol di1-1, match della prima giornata della Lega A gruppo 2 di. A Siviglia i padroni di casa sbloccano questo derby iberico con Morata, nel secondo tempo i ritmi si abbassano, ma inaspettatamente nel finale Horta trova il gol del pareggio, risultato che si ripete per la quinta volta di fila tra queste due nazionali. Di seguito ecco le immagini salienti. SportFace.

Advertising

infoitsport : Video/ Roma Inter Primavera (1-2) gol e highlights: Scudetto nerazzurro! - sportface2016 : #CoreadelSud vs #Brasile 1-5: gli highlights ed i gol dell'amichevole (VIDEO) - PianetaMilan : Polonia-Galles 2-1: gol e #highlights della @EURO2024 | VIDEO #ACMilan #Milan #SempreMilan - zazoomblog : Highlights e gol Scozia-Ucraina 1-3: Qualificazioni Mondiali 2022 (VIDEO) - #Highlights #Scozia-Ucraina - StadioSport : Video Gol Highlights Italia-Argentina 0-3: Sintesi Finalissima 1-6-2022: Video Gol Highlights Italia-Argentina 0-3:… -

Sky Sport

Si è aperta con un pari con, quindi, l'avventura della Macedonia di Elmas in Nations League. Di seguito il video dei migliori momenti del confronto tra bulgari e macedoni. VIDEO...... che si è imposta con un secco 3 - 0 grazie aidi Lautaro Martinez, Di Maria e Dybala. GLIDI ITALIA - ARGENTINA 0 - 3 Spagna-Portogallo 1-1, gol e highlights: Horta risponde a Morata Gli highlights completi del match tra Slovenia e Svezia (0-2), valevole per la prima sfida dei gironi della Nations League 2022/2023. Successo di valore dei nordici all’esordio in questa edizione ...SERBIA (3-4-2-1): Savic; Milenkovic, Velijkovic, Pavlovic; Lazovic, Lukic, Gudelj, Kostic; Tadic, Milinkovic-Savic; Mitrovic. A disp. Dmitrovic, Masovic, Erakovic, Maksimovic, Radonjic, Jovic, Rajkovi ...