GUIDA TV 2 GIUGNO 2022: GIOVEDÌ TRA DON MATTEO, LA MIA BANDA SUONA IL POP E I TALK (Di giovedì 2 giugno 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare.I PROGRAMMI DI PRIMA SERATA Rai1 ore 21.25: Don MATTEO 12 – Serie-Tv Rai2 ore 21.20: Appena un Minuto – Film Rai3 ore 21.20: Caro Presidente 1°Tv – Doc Rete4 ore 21.25: Dritto e Rovescio – TALK Show Canale5 ore 21.40: La Mia BANDA SUONA il Pop 1°Tv – Film Italia1 ore 21.00: Spagna-Portogallo – Calcio La7 ore 21.15: PiazzaPulita – TALK Show Tv8 ore 21.30: Antonino Chef Academy – Talent Nove ore 21.25: Only Fun – Comico I PROGRAMMI DI SECONDA/TERZA SERATA Rai1 ore 23.40: Porta a Porta – TALK Show Rai2 ore 23.10: Anni 20 Notte – TALK Show Rai3 ore 23.20: Referendum 2022 – Attualità Rete4 ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 2 giugno 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare.I PROGRAMMI DI PRIMA SERATA Rai1 ore 21.25: Don12 – Serie-Tv Rai2 ore 21.20: Appena un Minuto – Film Rai3 ore 21.20: Caro Presidente 1°Tv – Doc Rete4 ore 21.25: Dritto e Rovescio –Show Canale5 ore 21.40: La Miail Pop 1°Tv – Film Italia1 ore 21.00: Spagna-Portogallo – Calcio La7 ore 21.15: PiazzaPulita –Show Tv8 ore 21.30: Antonino Chef Academy – Talent Nove ore 21.25: Only Fun – Comico I PROGRAMMI DI SECONDA/TERZA SERATA Rai1 ore 23.40: Porta a Porta –Show Rai2 ore 23.10: Anni 20 Notte –Show Rai3 ore 23.20: Referendum– Attualità Rete4 ...

