Giuseppe Perrone: da 30 anni in carcere, l'ergastolano si laurea per la quarta volta (Di giovedì 2 giugno 2022) Una storia di riconciliazione grazie allo studio e la cultura. È quella di Giuseppe Perrone , l' ergastolano che da quando è entrato in carcere 30 anni fa (nel gennaio 1993) ha conseguito ben quattro ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 2 giugno 2022) Una storia di riconciliazione grazie allo studio e la cultura. È quella di, l'che da quando è entrato in30fa (nel gennaio 1993) ha conseguito ben quattro ...

