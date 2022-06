Giubileo di platino, per i suoi 70 anni sul trono la regina ha un ritratto in più (Di giovedì 2 giugno 2022) Sabato 4 giugno la West Contemporary Editions svelerà al pubblico un nuovo ritratto di Elisabetta II firmato dall'artista britannico Carne Griffiths. L'originale è stato già venduto a un evento benefico ma le 70 stampe realizzate a mano serviranno a sostenere una causa molto cara a The Queen Leggi su vanityfair (Di giovedì 2 giugno 2022) Sabato 4 giugno la West Contemporary Editions svelerà al pubblico un nuovodi Elisabetta II firmato dall'artista britco Carne Griffiths. L'originale è stato già venduto a un evento benefico ma le 70 stampe realizzate a mano serviranno a sostenere una causa molto cara a The Queen

Advertising

HolySeePress : Telegramma del Santo Padre per la Festa Nazionale e il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II - - Cucina_Italiana : 70 anni di regno, 70 ricette approvate dalla Regina Elisabetta! ?? #PlatinumJubilee #QueenElizabeth #HM70 - Agenzia_Ansa : DIRETTA | È entrata nella fase clou il corteo di Trooping the Colour che suggella a Londra, all'ombra di Buckingham… - AnsaVeneto : Giubileo di Platino: un tavolo vuoto per le vittime di Grenfell. Rispetto per la regina, ma non si dimentichi quell… - BelliCieli : RT @lauraconlange: In Italia ci dovrebbe essere un Giubileo di platino anche per i 62 anni di regno di @Fiorello ?????? Parlerò con le istituz… -