Genoa | Hefti vuole restare | 'Torneremo più forti'

L'inquietante silenzio social attorno al Genoa è stato rotto da Silvan Hefti sedici giorni dopo la definitiva retrocessione in Serie B: "Siamo tristi e delusi che sia finita così. Abbiamo avuto la speranza e soprattutto la convinzione di..." Le pagelle e highlights di Genoa-Bologna, gara valida per la trentottesima giornata di Serie A 2021/2022: Barrow è il migliore del match: Semper 6.5; Hefti 5.5, Östigard 5.5, Vasquez 6.5, Criscito 6 (dal 25 st Ekuban 5.5); Galdames 5.5 (dal 1 st Frendrup 6), Hernani 5.5 (dal 22 st Rovella 6); Portanova 6 (dal 1 st Melegoni 6)... Genoa, Hefti: "Guardare avanti per tornare ancora più forti" I tifosi del Genoa non retrocedono mai. In questa stagione malgrado il Covid è una stagione disastrosa culminata con la caduta in B, con 13305 spettatori di media in casa si assestano all'undicesimo... L'inquietante silenzio social attorno al Genoa è stato rotto da Silvan Hefti sedici giorni dopo la definitiva retrocessione in Serie B...