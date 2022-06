Cosa succede al prezzo del latte: il raddoppio del costo all’ingrosso e gli aumenti per i consumatori (Di giovedì 2 giugno 2022) In due settimane il prezzo del latte fresco è cresciuto di 30 centesimi al litro. Una corsa che è partita dal prezzo all’ingrosso per scaricarsi sul consumatore finale. E che nasce dagli aumenti dei prezzi delle materie prime dello scorso settembre. Mentre altri prodotti dell’industria sono a rischio. Con incrementi medi del 10% e alcuni picchi. Come quello del burro, il cui prezzo è già raddoppiato. Il tutto accade mentre il sistema di produzione è in crisi. Le 26 mila stalle italiane, che occupano in totale 100 mila addetti, sono a rischio chiusura. E altri prodotti continuano la corsa dei prezzi: in un anno il prezzo dell’olio non d’oliva è aumentato del 70%, quello del burro del 22% mentre la farina è cresciuta del 19%. L’inflazione dei prodotti alimentari ... Leggi su open.online (Di giovedì 2 giugno 2022) In due settimane ildelfresco è cresciuto di 30 centesimi al litro. Una corsa che è partita dalper scaricarsi sul consumatore finale. E che nasce daglidei prezzi delle materie prime dello scorso settembre. Mentre altri prodotti dell’industria sono a rischio. Con incrementi medi del 10% e alcuni picchi. Come quello del burro, il cuiè già raddoppiato. Il tutto accade mentre il sistema di produzione è in crisi. Le 26 mila stalle italiane, che occupano in totale 100 mila addetti, sono a rischio chiusura. E altri prodotti continuano la corsa dei prezzi: in un anno ildell’olio non d’oliva è aumentato del 70%, quello del burro del 22% mentre la farina è cresciuta del 19%. L’inflazione dei prodotti alimentari ...

