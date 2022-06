Chiellini tra futuro e ringraziamenti: 'Los Angeles? Non ho deciso. Mazzarri un maestro' (Di giovedì 2 giugno 2022) Come Gigi Buffon , Giorgio Chiellini ha detto addio alla maglia della Nazionale in una partita contro l' Argentina , giocata in Inghilterra e persa dagli Azzurri. Il portierone accadde nel marzo 2018 ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 2 giugno 2022) Come Gigi Buffon , Giorgioha detto addio alla maglia della Nazionale in una partita contro l' Argentina , giocata in Inghilterra e persa dagli Azzurri. Il portierone accadde nel marzo 2018 ...

Advertising

CB_Ignoranza : Ci siamo, tra poco Chiellini scenderà in campo per la sua ultima partita con la nazionale. Una storia che sarebbe p… - sportli26181512 : Chiellini tra futuro e ringraziamenti: 'Los Angeles? Non ho deciso. Mazzarri un maestro': Al termine dell'ultima pa… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Argentina batte Italia 3-0 nella 'Finalissima', e si aggiudica il trofeo tra i campioni del Suda… - Robmel1978 : @chiellini Grande Giorgione, mi rimarranno sempre impressi nella mente i tuoi giri di campo festosi con la Champions League tra le mani… - JPosata : RT @Antonio__Jfc: Chiellini sostituito tra il primo e il secondo tempo nella sua ultima partita dimostra quanto sia una merda Mancini. #Ita… -