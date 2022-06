2 giugno, ad aprire la parata di Roma 300 sindaci di Comuni italiani (Di giovedì 2 giugno 2022) Roma, 2 giugno 2022 Ecco i 300 sindaci che hanno sfilato in Via dei Fori Imperiali per la parata della Festa della Repubblica. Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 giugno 2022), 22022 Ecco i 300che hanno sfilato in Via dei Fori Imperiali per ladella Festa della Repubblica.

Advertising

Affaritaliani : 2 giugno, ad aprire la parata di Roma 300 sindaci di Comuni italiani - emptymanu : @TEAP0TSB3RRIES si dio santo il 20 giugno e devo ancora iniziare a studiare e devo ancora aprire un libro, sto legg… - sheiswonderland : Collega ieri ha fatto chiusura ed essendo fine mese non è stata in grado di aprire la finestra di giugno quindi sto facendo tutto io - meSOStufato_ : Atac sta causando disagi ogni giorno ai passeggeri per fare test della durata di un mese e passa sulla nuova fermat… - RadioRadicale : RT @MarianoGiustino: Il podcast della mia corrispondenza per @RadioRadicale del 1° giugno 2022 Tentativi della #Turchia di aprire un corrid… -