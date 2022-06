Verona-Pistoia stasera in tv: orario e diretta streaming gara-5 semifinali playoff 2022 basket Serie A2 (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’orario e come vedere in diretta Tezenis Verona-Giorgio Tesi Group Pistoia, sfida valida come gara-5 delle semifinali dei playoff della Serie A2 2021/2022 di basket. Missione compiuta per Pistoia che, sotto 2-0 dopo gara-2, ha sfruttato le partite casalinghe per portare la Serie sul 2-2: ora l’ultimo atto, chi vince è in finale del Tabellone Oro. La palla a due è in programma alle ore 20:45 di mercoledì 1 giugno, con la sfida che sarà visibile in diretta streaming tramite abbonamento alla piattaforma ufficiale lnppass. In alternativa, Sportface vi proporrà una diretta testuale. SEGUI LA diretta ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’e come vedere inTezenis-Giorgio Tesi Group, sfida valida come-5 delledeidellaA2 2021/di. Missione compiuta perche, sotto 2-0 dopo-2, ha sfruttato le partite casalinghe per portare lasul 2-2: ora l’ultimo atto, chi vince è in finale del Tabellone Oro. La palla a due è in programma alle ore 20:45 di mercoledì 1 giugno, con la sfida che sarà visibile intramite abbonamento alla piattaforma ufficiale lnppass. In alternativa, Sportface vi proporrà unatestuale. SEGUI LA...

Pubblicità

sportface2016 : #Basket, #playoff #SerieA2: orario e come vedere gara-5 delle semifinali #Verona-#Pistoia - BasketMagazine : New post: Playoff, A2: la presentazione di gara 5 tra Verona e Pistoia #basketmagazine - PistoiaBasket : È ancora «Win or go home»: Pistoia a Verona per giocarsi la finale - - PistoiaBasket : È ancora «Win or go home»: Pistoia a Verona per giocarsi la finale - - valuebet23 : #Basketball #Serie a2 (Italy) Verona - Pistoia #marathonbet info: -