Uomini e Donne, la reazione di Andrea Della Cioppa dopo la mancata scelta da parte di Veronica Rimondi

Pochi minuti fa è andata in onda su Canale 5, durante la consueta fascia pomeridiana di Uomini e Donne, la scelta di Veronica Rimondi, attuale tronista del dating show di Maria de Filippi. Come sapevamo già grazie alle anticipazioni pubblicate qualche giorno fa, Veronica ha scelto Matteo Farnea, a discapito di Andrea Della Cioppa. Ecco le prime parole del corteggiatore dopo la non scelta: Alcune cose non si spiegano. Durante le esterne la sentivo mia, il problema è che poi uno torna a casa. Non mi sento di fargliene una colpa. Mi dispiace, dentro non sto benissimo sinceramente. Il fatto che lui sia molto unilaterale mi porta a pensare che sia sempre più interessato ad altro piuttosto che a lei.

