Ungheria chiede di escludere Kirill dalla lista nera Ue (Di mercoledì 1 giugno 2022) L'Ungheria, a quanto si apprende da fonti europee, nel corso della riunione degli ambasciatori dei 27 convocata per approvare il sesto pacchetto di sanzioni, ha chiesto di escludere il patriarca russo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 giugno 2022) L', a quanto si apprende da fonti europee, nel corso della riunione degli ambasciatori dei 27 convocata per approvare il sesto pacchetto di sanzioni, ha chiesto diil patriarca russo ...

Advertising

SusiniAndreaFi : RT @jacopo_iacoboni: L’editorial board del WaPo, spiegando perché NON bisogna negoziare con Putin, ma mandare più armi e sconfiggerlo, mett… - AlvisiConci : RT @dariodangelo91: 4/9 Se l'Ungheria, priva di accesso al mare, ha le sue ragioni per chiedere che venga garantito l'afflusso di petrolio… - PpPagliaro : RT @dariodangelo91: 4/9 Se l'Ungheria, priva di accesso al mare, ha le sue ragioni per chiedere che venga garantito l'afflusso di petrolio… - dariodangelo91 : 4/9 Se l'Ungheria, priva di accesso al mare, ha le sue ragioni per chiedere che venga garantito l'afflusso di petro… - FabryWrath : RT @73deva73: @ItalicaTestudo @liliaragnar @Roberta7416 @ombrysan @doluccia16 @VivianaP1511 @gabrillasarti2 @Perla19733917 @_8Debora_ @Fran… -