Un focus tra fragilità e forza | a Napoli Nabi Art Gallery e Off Gallery presentano la mostra Cemento

(Di mercoledì 1 giugno 2022) L’Occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte, in Italia e all’estero, avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale. di Chiara Fucci Venerdì 27 maggio alle ore 18 si è tenuto presso la OFFin Via Raimondo de Sangro di Sansevero al’opening delladi Marcello Silvestre, a cura di Azzurra Immediato. In seguito al vernissage, a partire dalle ore 20, si è svolto presso gli evocativi spazi di DOM – all’interno del complesso monumentale di San Domenico Maggiore – un incontro con l’artista e con il team della galleria per la creazione di un costruttivo spazio di ...

L'artista autore della mostra, Marcello Silvestre – architetto nato a Napoli nel 1977 – ha partecipato a diversi corsi di architettura e design, ricevendo numerosi premi, dal 2017 si è specializzato ...