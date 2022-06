Advertising

RedazioneLP : La presa di posizione, inaspettata (e forse rischiosa?), dei giocatori dello #Sheriff, squadra di proprietà di ex f… -

Agenzia ANSA

"Abbiamo una posizione neutrale riguardo all'operazione speciale russa. Ci rivolgiamo con comprensione agli eventi che si stanno svolgendo ine siamo assolutamente neutrali rispetto a questa questione. Non di meno siamo un popolo amante della pace e non siamo una minaccia per nessuno. Scenari futuri Cio' che posso dire con certezza ...Tramite le informazioni che ci arrivano dai nostri organi di investigazione possiamo dire che la matrice del primo attacco e'. Riguardo all'ultimo attentato, abbiamo gia' individuato e ... Ucraina, Tiraspol: "Noi neutrali, non siamo una minaccia per nessuno" - Mondo 'Abbiamo una posizione neutrale riguardo all'operazione speciale russa. Ci rivolgiamo con comprensione agli eventi che si stanno svolgendo in ...'La Moldavia rientra in un piano pluriennale di partenariati per raggiungere gli standard militari compatibili con la NATO entro il 2030. La ...