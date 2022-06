Ucraina, Salvini: “Ancora guerra a Natale se aspettiamo Di Maio” (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – “Se aspettiamo le mediazioni del ministro Di Maio temo che a Natale saremo Ancora qua a parlare di guerra. Il piano di pace del ministro Di Maio è stato cestinato dopo un quarto d’ora”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante un intervento sui social. “Non mi voglio sostituire a nessuno, non chiedo medaglie, ma quantomeno rispetto. Salvini -ha proseguito il leader del Carroccio- parla con i russi, se devo chiedere il cessate il fuoco a chi lo devo chiedere? Agli eschimesi, ai groenlandesi, ai peruviani? Se devo chiedere il cessate il fuoco lo devo chiedere a chi ha iniziato il conflitto”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – “Sele mediazioni del ministro Ditemo che asaremoqua a parlare di. Il piano di pace del ministro Diè stato cestinato dopo un quarto d’ora”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, durante un intervento sui social. “Non mi voglio sostituire a nessuno, non chiedo medaglie, ma quantomeno rispetto.-ha proseguito il leader del Carroccio- parla con i russi, se devo chiedere il cessate il fuoco a chi lo devo chiedere? Agli eschimesi, ai groenlandesi, ai peruviani? Se devo chiedere il cessate il fuoco lo devo chiedere a chi ha iniziato il conflitto”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

ilpost : Negli ultimi giorni la vicenda della visita in Russia di Salvini per proporsi come intermediario per la pace con l’… - matteosalvinimi : Noi da settimane lavoriamo per la pace, dialogando con tutti per arrivare ad un cessate il fuoco, mentre il PD parl… - fattoquotidiano : Dall’inizio della guerra in Ucraina, il leader della Lega, Matteo Salvini, si è attivato con un’azione di diplomazi… - RubenLctl : RT @PoliticaPerJedi: Salvini ha incontrato quattro volte Razov mentre la guerra contro l’Ucraina era in corso, secondo @repubblica. Senza c… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Dall’inizio della guerra in Ucraina, il leader della Lega, Matteo Salvini, si è attivato con un’azione di diplomazia p… -