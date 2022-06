Ucraina: esercitazione delle forze nucleari in Russia (Di mercoledì 1 giugno 2022) Mosca, 1 giu. (Adnkronos) - E' in corso un'esercitazione delle forze nucleari russe nella provincia di Ivanovo, a nord est di Mosca. Lo riporta l'agenzia Interfax citando il ministero della Difesa russa. Circa un migliaio di militari stanno partecipando alle manovre con un centinaio di veicolo, compresi i lanciatori dei missili balistici intercontinentali Yars. La notizia è arrivata poco dopo che Joe Biden ha annunciato il nuovo pacchetto di assistenza militare a Kiev che comprende anche missili a medio raggio. Leggi su iltempo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Mosca, 1 giu. (Adnkronos) - E' in corso un'russe nella provincia di Ivanovo, a nord est di Mosca. Lo riporta l'agenzia Interfax citando il ministero della Difesa russa. Circa un migliaio di militari stanno partecipando alle manovre con un centinaio di veicolo, compresi i lanciatori dei missili balistici intercontinentali Yars. La notizia è arrivata poco dopo che Joe Biden ha annunciato il nuovo pacchetto di assistenza militare a Kiev che comprende anche missili a medio raggio.

