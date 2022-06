(Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – Un grande “Festino” di libri, così lo ribattezza il direttore artistico Gaetano Savatteri, con centinaia di ospiti che verranno accolti nei 10 mila mq del giardino di Villa Filippina. Circa 200 appuntamenti, 88 editori, 8 aree dedicate a presentazioni e incontri, oltre 50 partner della rassegna, 30 volontari e 20 addetti tra service audio, accoglienza, biglietteria, area food e ristoro. Prende il via, giovedì 9 giugno e si concluderà domenica 12, la tredicesima edizione di Unadi libri. Il Festival dell’editoria indipendente, sotto la direzione artistica del giornalista e scrittore Gaetano Savatteri, si terrà per il secondo anno a Parco Villa Filippina di, in piazza San Francesco di Paola, 18. Tanti gli ospiti tra scrittori, scrittrici, poeti, autori di programmi televisivi, magistrati, giornalisti, giuristi, editori, ...

Advertising

palermo24h : Castelbuono, torna l’appuntamento con l’infiorata - lifestyleblogit : Torna a Palermo 'Una Marina di Libri', dedicata a Pasolini - - palermo24h : Castelbuono, nel fine settimana torna l’appuntamento con l’infiorata - ledicoladelsud : Torna a Palermo ‘Una Marina di Libri’, dedicata a Pasolini - zazoomblog : Torna a Palermo Una Marina di Libri dedicata a Pasolini - #Torna #Palermo #Marina #Libri -

Adnkronos

Il 12 giugno sialle urne e, oltre alle elezioni comunali, i cittadini die provincia sono chiamati a esprimere il proprio voto sul referendum sulla giustizia. In questa guida vi spieghiamo come si vota ...I cittadini die di altri 27 Comuni della provincia sono chiamati alle urne. Il 12 giugno sia votare per eleggere il sindaco e i consiglieri comunali (anche quelli della circoscrizione a). Si ... Torna a Palermo 'Una Marina di Libri', dedicata a Pasolini E’ la prima volta che a maggio il numero dei passeggeri in transito supera il tetto di 700 mila. Ma c’è anche un’altra buona notizia: nei primi cinque mesi del 2022 i numeri sono tornati ad essere agl ...Totò Riina che dà il proprio consenso a Forza Italia è il soggetto degli ultimi manifesti apparsi a Palermo contro la coalizione che sostiene il candidato a sindaco del centrodestra Roberto Lagalla. L ...