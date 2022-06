Tempesta di fulmini si abbatte su Londra e l’aereo della regina Elisabetta non riesce ad atterrare. In città arrivano anche Harry e Meghan (Di mercoledì 1 giugno 2022) Meno uno. Corre il conto alla rovescia verso l’apertura della grande festa per il Giubileo di Platino di Elisabetta II. La regina, dopo una breve pausa a Balmoral, in Scozia, è tornata a casa, a Windsor, non senza brividi. Martedì pomeriggio, il suo arrivo a Londra è coinciso con lo scatenarsi di un forte temporale che ha costretto il comandante del jet privato da 13 posti, con a bordo la sovrana, a sorvolare la capitale per almeno un quarto d’ora in attesa che lampi e fulmini consentissero l’atterraggio in totale sicurezza. A mettere piede in terra patria, oggi, sarà anche la famiglia di Harry, ma qui, il rischio di portare sul Giubileo una Tempesta perfetta è molto più insidioso. Come anticipato dal Fatto Quotidiano, la coppia è stata caldamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Meno uno. Corre il conto alla rovescia verso l’aperturagrande festa per il Giubileo di Platino diII. La, dopo una breve pausa a Balmoral, in Scozia, è tornata a casa, a Windsor, non senza brividi. Martedì pomeriggio, il suo arrivo aè coinciso con lo scatenarsi di un forte temporale che ha costretto il comandante del jet privato da 13 posti, con a bordo la sovrana, a sorvolare la capitale per almeno un quarto d’ora in attesa che lampi econsentissero l’atterraggio in totale sicurezza. A mettere piede in terra patria, oggi, saràla famiglia di, ma qui, il rischio di portare sul Giubileo unaperfetta è molto più insidioso. Come anticipato dal Fatto Quotidiano, la coppia è stata caldamente ...

