Sonia Bruganelli dà della «freg*a» a Laura Freddi a Oggi è un Altro Giorno Poi si scusa | «A Mediaset si può dire | non sono abituata a stare in Rai»

(Di mercoledì 1 giugno 2022)è unPassare dal Grande Fratello Vip aè unsenza cambiare vocabolario è un po’ dura. Ne sa qualcosa, ospitetrasmissione del primo pomeriggio di Rai 1 condotta da Serena Bortone. Intenta a lodare la bellezza in gioventù di, storica ex di suo marito Paolo Bonolis, l’opinionista del GF Vip si è lasciata troppo andare: “Adesso la vedi che c’ha un po’ di rughette, ma questa a 20 anni era unapazzesca“ ha esclamato, prima di portarsi (inutilmente) la mano sulla bocca. Gelo in studio, poi la pubblicità e il doveroso mea culpa, però con giustificazione perché – ci tiene a precisare la ...

fabiofabbretti : Sonia Bruganelli dà della «freg*a» a Laura Freddi a #OggièUnAltroGiorno. Poi fa mea culpa: «Chiedo scusa ma a Media… - DonnaGlamour : Sonia Bruganelli: “Laura Freddi era l’anima gemella di Paolo Bonolis” - inthelastfewday : Sonia Bruganelli davvero pessima nel nominare Adriana Volpe in maniera sarcastica e col suo consueto tono di superi… - SimonePiloni : Ospitata raggelante di Sonia Bruganelli ?? #oggièunaltrogiorno - JennyGiordano1 : Alla fine ne viene fuori un ritratto di Sonia Bruganelli come una donna a pezzi, retrograda e patriarcale. Brava Se… -

"L'ho odiata per un sacco di tempo. Poi l'ho conosciuta, un gattino, e non l'ho più odiata": cosìsu Laura Freddi a Oggi è un altro giorno. "Siamo due donne completamente diverse", ha spiegato l'ex fidanzata di Paolo Bonolis, che ha tenuto a precisare che tra di loro "non c'è ...Scambio di battute importanti a 'Oggi è un altro giorno' trae Laura Freddi, prima ex rivali in amore e ora amiche. Ospite di 'Oggi è un altro giorno', trasmissione condotta da Serena Bortone,torna a parlare del rapporto con ...Sonia Bruganelli è molto attiva sui social, dove pubblica post relativi al suo lavoro ma anche alla sua quotidianità e alla sua famiglia. La ...Sonia Bruganelli e Laura Freddi sono grandi amiche e la moglie di Bonolis ha smentito le ipotesi riguardanti una loro rivalità.