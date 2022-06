Sfregiate con l’acido | il raid scattato dopo mesi di ‘guerra’ sui social

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Vecchi rancori familiari, mai sopiti e ravvivati a Natale, in questidegenerati sui, in particolare a causa di un video costellato di offese su Tik-Tok, fino a sfociare nell’aggressione con: è maturata in un contesto familiare definito degradato e promiscuo l’agguato subìto dalle due sorelle di Napoli, all’una di notte di lunedì scorso, nel quartiere Sanità, a Napoli. Un vero e proprio, premeditato, con tanto di pedinamento,che gli aggressori, in sella a tre scooter, hanno accerchiato le vittime, anche loro su un motociclo. Secondo quanto si è appreso gli inquirenti sono riusciti a ricavare immagini eloquenti dell’accaduto e ad accertare che alla base del grave gesto ci sarebbero recondite vicende affettive che ...

Il luogo in cui due sorelle di 24 e 17 anni sono state ustionate con l'acido Napoli, 1 giugno 2022 - Sorelle sfregiate con l'acido a Napoli, il colpo di scena è garantito dall'avvocato difensore della zia delle ragazze. "Non sono stata io a gettare l'acido, così ha dichiarato la mia cliente", spiega al ...E' uno spaccato familiare eroso da dissidi irrisolti lo scenario in cui si incunea l'aggressione con l'uso dell'acido ai danni di due sorelle nella città di Napoli. La zia delle due vittime, appena ventenne, è zia delle vittime – Elena e Federica – sfregiate con una bottiglietta di acido lanciata da un motorino in corsa nel quartiere sanità del capoluogo campano. La donna avrebbe anche dichiarato agli inquirenti che la bottiglia con l'acido era in possesso delle vittime. Le parole dell'avvocato difensore: 'La mia cliente ha detto di non avere gettato l'acido'