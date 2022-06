Sequenziato il genoma di due abitanti di Pompei (Di mercoledì 1 giugno 2022) È del 1933 la scoperta di due corpi molto ben conservati, trovati nella loro abitazione dopo l’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Oggi, il loro genoma è stato Sequenziato. Come è stato Sequenziato il genoma? Le due persone sono state ritrovate nella Casa degli Artigiani, apparentemente ancora sedute a tavola. Gli scienziati hanno potuto ricavare Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 1 giugno 2022) È del 1933 la scoperta di due corpi molto ben conservati, trovati nella loro abitazione dopo l’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Oggi, il loroè stato. Come è statoil? Le due persone sono state ritrovate nella Casa degli Artigiani, apparentemente ancora sedute a tavola. Gli scienziati hanno potuto ricavare

Pubblicità

repubblica : Vaiolo delle scimmie, sequenziato il genoma completo al policlinico San Matteo di Pavia [di Donatella Zorzetto] - wireditalia : I risultati ottenuti da un team di ricercatori internazionale non solo offrono nuovi dettagli sulle origini e sulla… - LaStampa : Vaiolo delle scimmie, allerta Oms: “Alto rischio trasmissione in festival e party estivi”. Sequenziato il genoma al… - gazzettamodena : Vaiolo delle scimmie, allerta Oms: “Alto rischio trasmissione in festival e party estivi”. In Lombardia i casi salg… - Marco_chp1 : RT @wireditalia: I risultati ottenuti da un team di ricercatori internazionale non solo offrono nuovi dettagli sulle origini e sulla vita d… -