Salvini? Dal Vaticano lo giurano Mosca | il mediatore e il giallo politico | arriva la bomba sporca su Matteo

Continua a tenere banco la vicenda della (mancata) visita di Matteo Salvini a Mosca, dell'incontro con Sergey Razov all'ambasciata russa e soprattutto del misterioso Antonio Capuano, ex deputato di Forza Italia è sarebbe diventato in questi mesi di guerra in Ucraina un consulente non ufficiale del segretario legista per quanto riguarda la politica estera. Emiliano Fittipaldi ha approfondito la questione su Domani, scoprendo che esisterebbero tensioni all'interno del partito di Salvini, dove nessuno o quasi pare che fosse a conoscenza dell'ipotesi del viaggio e soprattutto del nuovo consigliere. "I responsabili ufficiali e 'ufficiosi' che curano i rapporti internazionali di Salvini - scrive Fittipaldi - (cioè Lorenzo Fontana e la giornalista Maria Giovanna Maglie, atlantista convinta e per ...

