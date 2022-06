Resta solo in classe mentre i compagni vanno in gita: manca il bus con la pedana (Di mercoledì 1 giugno 2022) Scalpitava per andare in gita con i compagni di classe e invece è rimasto da solo in classe, insieme all'insegnante di sostegno, perché la scuola non ha trovato un pulmino attrezzato con la pedana per ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 1 giugno 2022) Scalpitava per andare incon idie invece è rimasto dain, insieme all'insegnante di sostegno, perché la scuola non ha trovato un pulmino attrezzato con laper ...

