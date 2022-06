No, Esselunga non ha fatto una campagna pubblicitaria discriminatoria e omofoba (Di mercoledì 1 giugno 2022) È bastato un tweet dal chiaro intento ironico per far aprire il classico vaso di Pandora della polemiche social. Parliamo di una vecchia (ma ancora attuale) campagna pubblicitaria e di marketing di Esselunga, la nota catena di supermercati della famiglia Caprotti. Un’immagine, quella di una bustina di zucchero, e un post che – cinicamente – ironizzava sulle accuse di omofobia e discriminazione. Ma da lì è stato sollevato il polverone. LEGGI ANCHE > Quello che Giorgia Meloni non dice sulla “chiusura” della Feltrinelli nella Galleria Sordi Il tweet in questione, quello che poi ha portato l’hashtag #Esselunga in tendenza questa mattina sul social, è il seguente. Siamo nel 2022, siamo in Italia; questo dovrebbe voler dire il trovarsi in un luogo civile E invece no. Dopo l’affossamento del Ddl Zan, ora le bustine ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 1 giugno 2022) È bastato un tweet dal chiaro intento ironico per far aprire il classico vaso di Pandora della polemiche social. Parliamo di una vecchia (ma ancora attuale)e di marketing di, la nota catena di supermercati della famiglia Caprotti. Un’immagine, quella di una bustina di zucchero, e un post che – cinicamente – ironizzava sulle accuse di omofobia e discriminazione. Ma da lì è stato sollevato il polverone. LEGGI ANCHE > Quello che Giorgia Meloni non dice sulla “chiusura” della Feltrinelli nella Galleria Sordi Il tweet in questione, quello che poi ha portato l’hashtag #in tendenza questa mattina sul social, è il seguente. Siamo nel 2022, siamo in Italia; questo dovrebbe voler dire il trovarsi in un luogo civile E invece no. Dopo l’affossamento del Ddl Zan, ora le bustine ...

Advertising

antoborzis : RT @AndyNash105: Cari #LGBTQ, questa si chiama creatività. C'è un mondo oltre a voi, non siete sempre al centro dell'esistenza. #esselunga… - conzies : Ma è solo il mio feed #linkedin che è scarso o non si sta ancora parlando in modo ossessivo-compulsivo di… - foggylady : RT @TirannoA: @Miradouro_it @LaFranci27 @alexbardi22 Non solo realistico ma anche reale che voi abbiate abboccato tutti come pollo, quali s… - foggylady : RT @paulre01: Chi non la capisce è un peperone. #esselunga - fghiosso : RT @flayawa: Chi si offende così facilmente è una persona insicura che non sa stare al mondo. #esselunga -