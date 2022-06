Modena: bimbo caduto dal secondo piano. Arrestata baby sitter (Di mercoledì 1 giugno 2022) Da ieri, il piccolo di 13 mesi si trova in terapia intensiva all'ospedale Maggiore di Bologna. Le sue condizioni sono gravi, ma stabili, dopo la caduta dalla finestra al secondo piano della sua casa ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Da ieri, il piccolo di 13 mesi si trova in terapia intensiva all'ospedale Maggiore di Bologna. Le sue condizioni sono gravi, ma stabili, dopo la caduta dalla finestra aldella sua casa ...

Advertising

gazzettamodena : Soliera, bimbo caduto dalla finestra. Lo sgomento dei vicini: «Che tragedia, il piccolino veniva a giocare in corti… - __valfoy : @fetfruners Ieri mattina infatti non avevo capito il trambusto perchè letteralmente è successo a due vie da dove ab… - repubblica : Modena, grave il bimbo di 13 mesi caduto dalla finestra. La babysitter in carcere sotto choc: 'Non me lo spiego' [d… - CatelliRossella : Modena, grave il bimbo di 13 mesi caduto dalla finestra. La babysitter in carcere sotto choc: 'Non me lo spiego'… - LIrresponsabile : Bimbo precipita da tre metri nel Modenese: arrestata la #BabySitter - -