Milano, duemila impiegati comunali lavorano senza condizionatori: caos e polemiche. Poi torna il fresco (Di mercoledì 1 giugno 2022) A Milano quasi duemila impiegati hanno lavorato senza aria condizionata e con temperature tropicali. Una situazione paradossale che è accaduta nei giorni scorsi. Libero, che ha raccontato il caso, spiega che la vicenda è avvenuta negli uffici comunali di via Sile, al Corvetto, e di via Durando, in zona Bovisa. Si tratta di due edifici modernissimi ma che hanno il "limite" di non avere finestre, dunque il ricambio dell'aria arriva interamente dagli impianti di aerazione forzata. Milano, la denuncia dei sindacati A denunciare la situazione, si legge sul quotidiano milanese nell'edizione del 24 maggio, sono stati i sindacati. «L'impianto di condizionamento è stato inspiegabilmente spento, e la stessa cosa è accaduta nella sede di via Durando», aveva detto Stefano Mansi, Rsu dell'Unione ...

