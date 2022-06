Meteo Roma del 01-06-2022 ore 06:10 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Meteo venerdì trovati all’ascolto dalla redazione al nord al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni nubi basse su Liguria Nordest al pomeriggio attesi acquazzoni e temporali su Alpi e Prealpi asciutto altrove concedi per lo più soleggiati serata residue piogge sui rilievi Alpini sereno o poco nuvoloso altrove al centro al mattino tempo stabile con cieli sereni in disturbi da nubi basse sulle coste tirreniche al pomeriggio qualche nube in Appennino ma senza fenomeni di rilievo soleggiato sui restanti settori in serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con prevalenza di cieli sereni su tutti i settori al sud tempo stabile al mattino con prevalenza di Cherry sereni al pomeriggio qual bene le zone interne peninsulari ma senza fenomeni di rilievo ampiamente soleggiato altrove in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile asciutto su tutte le ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 1 giugno 2022)venerdì trovati all’ascolto dalla redazione al nord al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni nubi basse su Liguria Nordest al pomeriggio attesi acquazzoni e temporali su Alpi e Prealpi asciutto altrove concedi per lo più soleggiati serata residue piogge sui rilievi Alpini sereno o poco nuvoloso altrove al centro al mattino tempo stabile con cieli sereni in disturbi da nubi basse sulle coste tirreniche al pomeriggio qualche nube in Appennino ma senza fenomeni di rilievo soleggiato sui restanti settori in serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con prevalenza di cieli sereni su tutti i settori al sud tempo stabile al mattino con prevalenza di Cherry sereni al pomeriggio qual bene le zone interne peninsulari ma senza fenomeni di rilievo ampiamente soleggiato altrove in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile asciutto su tutte le ...

MeteoNonnaRoma : Me dòleno le ginocchia, a nonna! Se sta pe' annuvolà! Nun piove ancora, ma portate l'ombrello che nun se sa mai, a nonna! #meteo #roma - TuttoSuRoma : Ponte del 2 giugno, le previsioni meteo a #Roma - 3BMeteo : ? La #siccità non molla la presa sull'#Italia: ecco il video del #Tevere a #Roma, con il livello delle acque sempre… - CasilinaNews : Previsioni meteo 1-2 giugno 2022 nel basso Lazio: che tempo farà in provincia di Roma e di Frosinone?… - tincho_ps88 : RT @Roma: Cielo sereno per l'intera giornata.?? Temperature attese: 19°/30°C. Ecco le previsioni #meteo per domani ?? -