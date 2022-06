Johnny Depp vs Amber Heard, cresce l’attesa per il verdetto (Di mercoledì 1 giugno 2022) cresce l’attesa per il verdetto finale del processo per diffamazione tra Johnny Depp e l’ex moglie Amber Heard. La causa è nelle sue fasi finali e tutti gli occhi sono ora puntati sulla giuria, che è tornata oggi a riunirsi in camera di consiglio a Fairfax, in Virginia, per decidere il verdetto. L’attore ha chiesto 50 milioni di dollari di danni per diffamazione, mentre l’ex moglie ha replicato con 100 milioni per i presunti abusi subiti. Secondo la BBC la giuria deve prendere una decisione unanime, ma è impossibile determinare quanto tempo impiegherà. Johnny Depp vs Amber Heard, la vicenda Johnny Depp ha citato in giudizio l’ex moglie ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 1 giugno 2022)per ilfinale del processo per diffamazione trae l’ex moglie. La causa è nelle sue fasi finali e tutti gli occhi sono ora puntati sulla giuria, che è tornata oggi a riunirsi in camera di consiglio a Fairfax, in Virginia, per decidere il. L’attore ha chiesto 50 milioni di dollari di danni per diffamazione, mentre l’ex moglie ha replicato con 100 milioni per i presunti abusi subiti. Secondo la BBC la giuria deve prendere una decisione unanime, ma è impossibile determinare quanto tempo impiegherà.vs, la vicendaha citato in giudizio l’ex moglie ...

Advertising

infoitcultura : Johnny Depp arriva in Italia a sorpresa: ecco dove e perché - infoitcultura : Johnny Depp sarà in Italia con Jeff Beck: l’attore in tour come chitarrista a luglio - infoitcultura : Johnny Depp arriva in Italia con Jeff Beck: ecco le date del Tour Estivo [DATE] - infoitcultura : Jeff Beck sarà in concerto a Pordenone il 20 luglio: con lui suonerà anche Johnny Depp - infoitcultura : Johnny Depp al Vittoriale in concerto con l’amico Jeff Beck -