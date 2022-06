Giochi GRATIS Giugno 2022: Xbox,PlayStation,Twitch Prime e Google Stadia (Di mercoledì 1 giugno 2022) Giugno 2022 è arrivato con nuovi Giochi GRATIS da riscattare su PC e Console, riservati naturalmente a tutti gli abbonati delle varie piattaforme, scopriamoli insieme. Google Stadia Si parte con Google Stadia, la quale questo mese offre la possibilità di aggiungere alla collezione i seguenti titoli: Deliver Us the Moon Lake DEATHRUN TV Through the Darkest of Times Golf with Your Friends TOHU Ben 10: Power Trip E’ bene ricordare che in questo caso i Giochi resteranno per sempre vostri ad abbonamento scaduto. Games with Gold Xbox E’ il turno di Xbox con i Games with Gold, disponibili da oggi e metà mese: Aven Colony – Xbox One – dall’1 al 30 ... Leggi su gamerbrain (Di mercoledì 1 giugno 2022)è arrivato con nuovida riscattare su PC e Console, riservati naturalmente a tutti gli abbonati delle varie piattaforme, scopriamoli insieme.Si parte con, la quale questo mese offre la possibilità di aggiungere alla collezione i seguenti titoli: Deliver Us the Moon Lake DEATHRUN TV Through the Darkest of Times Golf with Your Friends TOHU Ben 10: Power Trip E’ bene ricordare che in questo caso iresteranno per sempre vostri ad abbonamento scaduto. Games with GoldE’ il turno dicon i Games with Gold, disponibili da oggi e metà mese: Aven Colony –One – dall’1 al 30 ...

