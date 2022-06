Gianni Morandi canta l’Inno di Mameli dall’Arena di Verona (Di mercoledì 1 giugno 2022) Gianni Morandi canta su Rai 1 l’Inno di Mameli dall’Arena di Verona in occasione della Festa della Repubblica Giovedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica Italiana, nella suggestiva Arena di Verona Gianni Morandi interpreta Il canto degli italiani, l’Inno di Goffredo Mameli e Michele Novaro, in onda su Rai 1 alle ore 20.30 (dopo il TG1). Da un’idea di Gianmarco Mazzi e Federico Sboarina, con regia di Gaetano Morbioli, direzione musicale e d’orchestra del Maestro Diego Basso. L’Arena di Verona consolida, così, la tradizione di ospitare l’Inno d’Italia cantato da grandi artisti in occasione della Festa della Repubblica ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 1 giugno 2022)su Rai 1didiin occasione della Festa della Repubblica Giovedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica Italiana, nella suggestiva Arena diinterpreta Il canto degli italiani,di Goffredoe Michele Novaro, in onda su Rai 1 alle ore 20.30 (dopo il TG1). Da un’idea di Gianmarco Mazzi e Federico Sboarina, con regia di Gaetano Morbioli, direzione musicale e d’orchestra del Maestro Diego Basso. L’Arena diconsolida, così, la tradizione di ospitared’Italiato da grandi artisti in occasione della Festa della Repubblica ...

