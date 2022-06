Ex operaio morto per mesotelioma pleurico: colpa dell’amianto presente nel siderurgico. Telecom Italia Spa e Fintecna Spa condannate a risarcire gli eredi (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il dottor Cosimo Magazzino, Giudice del Lavoro in composizione monocratica del Tribunale di Taranto, haaccolto il ricorso presentato dall’avv. Mario Soggia per conto degli eredi di un ex operaio che aveva lavorato alle dipendenze di varie società che si sono avvicendate nella gestione dello Stabilimento siderurgico di Taranto.Secondo la tesi della difesa, condivisa dal Tribunale, le società tenute a rispondere dei danni sono la Fintecna Spa e la Telecom Italia Spa, che sono state condannate in solido al risarcimento in favore degli eredi dell’operaio, i quali hanno voluto mantenere la riservatezza sulla quantificazione. L’ennesima vittima dell’amianto, nato nel 1949 e deceduto a soli 67 anni per ... Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il dottor Cosimo Magazzino, Giudice del Lavoro in composizione monocratica del Tribunale di Taranto, haaccolto il ricorso presentato dall’avv. Mario Soggia per conto deglidi un exche aveva lavorato alle dipendenze di varie società che si sono avvicendate nella gestione dello Stabilimentodi Taranto.Secondo la tesi della difesa, condivisa dal Tribunale, le società tenute a rispondere dei danni sono laSpa e laSpa, che sono statein solido al risarcimento in favore deglidell’, i quali hanno voluto mantenere la riservatezza sulla quantificazione. L’ennesima vittima, nato nel 1949 e deceduto a soli 67 anni per ...

