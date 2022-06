Elon Musk contro lo smart working: “In alternativa andate a far finta di lavorare altrove” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Elon Musk contro lo smart working: il ceo di Tesla ha risposto su Twitter ad alcuni utenti che stavano rilanciando il testo di una mail contenente un invito ai suoi dipendenti ad abbandonare la modalità di lavoro da remoto confermando quanto si legge. Il contenuto del messaggio era stato inizialmente diffuso da Bloomberg: Musk sostiene che “il lavoro a distanza non è più accettabile” e sottolinea che i dipendenti devono trascorrere un minimo di 40 ore settimanali in ufficio (“meno di quanto si chiede a un operaio”) oppure, in alternativa, “andare a far finta di lavorare altrove”. L’imprenditore ha però specificato: “Se ci sono collaboratori particolarmente bravi impossibilitati a lavorare in presenza, ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022)lo: il ceo di Tesla ha risposto su Twitter ad alcuni utenti che stavano rilanciando il testo di una mail contenente un invito ai suoi dipendenti ad abbandonare la modalità di lavoro da remoto confermando quanto si legge. Il contenuto del messaggio era stato inizialmente diffuso da Bloomberg:sostiene che “il lavoro a distanza non è più accettabile” e sottolinea che i dipendenti devono trascorrere un minimo di 40 ore settimanali in ufficio (“meno di quanto si chiede a un operaio”) oppure, in, “andare a fardi”. L’imprenditore ha però specificato: “Se ci sono collaboratori particolarmente bravi impossibilitati ain presenza, ...

