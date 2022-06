Draghi ottiene un ‘sì’ dall’Unione Europea per la questione Price Cap sul gas

(Di mercoledì 1 giugno 2022): il vertice è stato un successo e l’Italia non ne esce penalizzata. Sul tetto al prezzo del gas l’Italia è stata accontentata, anche sul embargo al petrolio russo è stato un successo completo.: “È stato un Consiglio europeo un pò lungo ma siamo abbastanza soddisfatti dai risultati” Il premier Mario, reduce da una due giorni di fuoco a Bruxelles, dove l’Europa salva la faccia in zona Cesarini sul sesto pacchetto di sanzioni alla Russia commenta dicendo: “È stato un Consiglio europeo un pò lungo ma siamo abbastanza soddisfatti dai risultati“, dice aprendo la conferenza stampa che accompagna la fine del summit prima del rientro a Roma. L’Italia segna un punto sulcap al gas, una battaglia difficile portata avanti da Palazzo Chigi in squadra con il ministero della Transizione ecologica ...

L'Italia ne esce bene, secondo, anche nella delicata partita del pagamento del gas russo. "L'Eni è stata molto trasparente, rispetto anche ad altre aziende europee che avevano aperto conti in ...