Dietrofront sul nucleare Adesso anche il Giappone chiude le centrali

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Sembra incredibile ma mentre la Commissione europea punta con decisione sul, tanto da aver incluso tale tecnologia nella tassonomia verde, ilcontinua a tenere spenti i propri reattori fondamentalmente perché si tratta di una tecnologia tutt’altro che sicura., inper i giudici lesono troppo pericolose E se lo dice il Paese che più di tutti ha ben chiaro quali siano i rischi dell’atomo, tanto da aver dovuto affrontare sia due ordigni nucleari che il disastro di Fukushima – che solo per gli altissimi standard di sicurezza del Paese non si è trasformato in una Chernobyl bis -, allora non dovremmo fare altro che ascoltare il dibattito in corso nel Sol Levante. Un tribunale ha deciso ieri che la centraledi Tomari non potrà riaprire i ...