Conta il Pil, non l'inflazione. E negli Usa hanno preso un granchio. Parla Vincenzo Visco (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tra Pil e inflazione, vince il primo, senza se e senza ma. Poi, se il costo della vita, in Italia ormai ai massimi dal 1986, rallenta la sua corsa, tanto meglio. Vincenzo Visco, economista e più volte al vertice del ministero dell'Economia e delle Finanze ha pochi dubbi quando gli si chiede se i due dati arrivati poche ore fa, un Pil rivisto al rialzo nel primo trimestre a fronte di un'inflazione mai così elevata (6,9% a maggio), rappresentano nel complesso una bella o brutta notizia. La crescita italiana corre più del previsto, ma l'inflazione tocca livelli mai visti. Aumenta la ricchezza nazionale ma anche il costo della vita. Accettabile? Senza ombra di dubbio, sì. Una crescita al di sopra delle aspettative è un qualcosa di insperato, ricordiamoci che negli ultimi 20 anni siamo sempre stati il fanalino di coda in ...

