Braccia e mani che formicolano? Possono essere dei sintomi gravi

Capita a tutti di sentire una sensazione di formicolio lungo le Braccia e le mani. Ma a cosa è dovuto? Scopriamo nel dettaglio i motivi di questo fastidio e quali sono i rimedi migliori. Quando avvertiamo un formicolio proveniente dagli arti del nostro corpo, pensiamo immediatamente che il sangue non stia circolando nel modo corretto. Infatti in alcuni casi, può capitare che ci svegliamo dopo un lungo sonno, ci ritroviamo un braccio o mano addormentate. Formicolio a mani e piedi? Ecco i rimediIn questi casi, probabilmente abbiamo riposato con un arto schiacciato o messo in modo errato, vi basterà far riprendere la circolazione muovendo la parte interessata. In altri casi invece, si avverte questo fastidio anche da svegli, ma da cosa può dipendere? Ebbene le motivazioni sono molte, come ad esempio un pressione sui ...

