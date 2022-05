Ucraina, ultime notizie. Kiev:?i russi controllano la maggior parte di Severodonetsk (Di martedì 31 maggio 2022) L’invasione dell’Ucraina ha dominato la prima giornata del Consiglio europeo del 30-31 maggio, terminata con un - sofferto - accordo dei 27 sul sesto pacchetto di sanzioni alla russia:?stop solo a quelle via mare, esentando temporaneamente l’import via oleodotto. Tensioni anche sui rifornimenti di gas, con Gazprom annuncia la sospensione delle consegne di gas nei Paesi Bassi dopo il no al pagamento in rubli. Sul campo, prosegue l’avanzata delle truppe russe a Severodonetsk:?Kiev spiega che i soldati di Mosca sono arrivati «in profondità» nella città, mentre si intensifica l’offensiva del Cremlino. Il presidente russo, Vladimir Putin, annuncia di voler occupare il Cremlino entro l’1 luglio Leggi su ilsole24ore (Di martedì 31 maggio 2022) L’invasione dell’ha dominato la prima giornata del Consiglio europeo del 30-31 maggio, terminata con un - sofferto - accordo dei 27 sul sesto pacchetto di sanzioni allaa:?stop solo a quelle via mare, esentando temporaneamente l’import via oleodotto. Tensioni anche sui rifornimenti di gas, con Gazprom annuncia la sospensione delle consegne di gas nei Paesi Bassi dopo il no al pagamento in rubli. Sul campo, prosegue l’avanzata delle truppe russe a:?spiega che i soldati di Mosca sono arrivati «in profondità» nella città, mentre si intensifica l’offensiva del Cremlino. Il presidente russo, Vladimir Putin, annuncia di voler occupare il Cremlino entro l’1 luglio

