Ucraina | Renzi | ' ennesima figuraccia Salvini | suo problema non se va ma se torna da Mosca'

Roma, 31 mag (Adnkronos) - "Italia viva è tutti quelli che non accettano di fare i viaggi a Mosca, perchè il problema di Salvini non è se va a Mosca ma se torna: non può fare ogni volta tutte queste figuracce". Lo ha detto Matteo Renzi a Mattino 5, su Canale 5.

