Ucraina, Mosca mostra lancio multiplo di razzi Grad di notte (Di martedì 31 maggio 2022) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 31 maggio 2022) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Mosca: 'Distrutto un sito con l'artiglieria inviata dall'Italia'. Il video dell'esplosione pubblicato da… - ilpost : Negli ultimi giorni la vicenda della visita in Russia di Salvini per proporsi come intermediario per la pace con l’… - GuidoDeMartini : ???? ASPETTANDO IL RITORNO DI TRUMP, CON CUI NON SAREBBE SCOPPIATA LA GUERRA, ecco l’analisi di SPANNAUS: ?? Zelensky… - PensieroNo : RT @ImolaOggi: Ucraina, Draghi: 'è essenziale che Putin non vinca questa guerra' Travaglio: 'Mosca sta vincendo e si sta prendendo tutto il… - fulviodeangeli1 : Guerra in Ucraina, diretta – Raggiunto un accordo sull’embargo al petrolio russo. Mosca: “Sanzioni sono odio”. La P… -