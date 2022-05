Roma, spento nella notte incendio in via di Villa Troili: evacuata palazzina (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – E’ stato spento nella notte dai vigili del fuoco l’incendio scoppiato ier nel primo pomeriggio in via di Villa Troili, a Roma. Una palazzina in via degli Antamoro è stata evacuata in via precauzionale. A dare l’allarme sono stati i carabinieri di Bravetta che si sono accorti di un rogo di sterpaglie a bordo strada proprio in via di Villa Troili ieri intorno alle 14.30. Le fiamme, a causa del vento, si sono propagate nei terreni circostanti arrivando a bruciare una superficie di otto ettari. Per domare il rogo i vigili del fuoco hanno impiegato anche un elicottero. La viabilità su via di Villa Troili è stata bloccata. L'articolo proviene da Sbircia la ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – E’ statodai vigili del fuoco l’scoppiato ier nel primo pomeriggio in via di, a. Unain via degli Antamoro è statain via precauzionale. A dare l’allarme sono stati i carabinieri di Bravetta che si sono accorti di un rogo di sterpaglie a bordo strada proprio in via diieri intorno alle 14.30. Le fiamme, a causa del vento, si sono propagate nei terreni circostanti arrivando a bruciare una superficie di otto ettari. Per domare il rogo i vigili del fuoco hanno impiegato anche un elicottero. La viabilità su via diè stata bloccata. L'articolo proviene da Sbircia la ...

