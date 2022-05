Roland Garros 2022, Martina Trevisan è in semifinale: “Ho sentito la pressione nel primo match-point ma ce l’ho fatta” (Di martedì 31 maggio 2022) Nove anni dopo Sara Errani l’Italia del tennis femminile ritrova una portacolori alle semifinali del Roland Garros. Impresa straordinaria quella compiuta da Martina Trevisan, vincitrice nel match dei quarti contro la temibile canadese Leylah Annie Fernandez con il punteggio di 6-2 6-7(3) 6-3. L’azzurra ha approcciato l’incontro nel migliore dei modi assicurandosi perentoriamente il primo set. La partita sembrava destinata ad un epilogo rapido, complici i problemi al piede di Fernandez, ma la nordamericana ha saputo annullare un match-point nella seconda partita rimandando i festeggiamenti di Martina al terzo set. Queste le dichiarazioni dell’atleta raccolte da Eurosport: “Nel primo ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) Nove anni dopo Sara Errani l’Italia del tennis femminile ritrova una portacolori alle semifinali del. Impresa straordinaria quella compiuta da, vincitrice neldei quarti contro la temibile canadese Leylah Annie Fernandez con il punteggio di 6-2 6-7(3) 6-3. L’azzurra ha approcciato l’incontro nel migliore dei modi assicurandosi perentoriamente ilset. La partita sembrava destinata ad un epilogo rapido, complici i problemi al piede di Fernandez, ma la nordamericana ha saputo annullare unnella seconda partita rimandando i festeggiamenti dial terzo set. Queste le dichiarazioni dell’atleta raccolte da Eurosport: “Nel...

Pubblicità

Eurosport_IT : SIIII MARTINAAAAAA!!! ???????? La Trevisan batte la Fernandez ai quarti del Roland Garros, è semifinale per l'azzurra… - GuidoDeMartini : ?? ROLAND GARROS: DJOKOVIC IN ROTTA DI COLLISIONE CON NADAL ?? #Djokovic batte in 3 set Schwartzman e vola ai quarti… - angelomangiante : +++ROLAND GARROS. PRIMA SEMIFINALE IN CARRIERA IN UNO SLAM PER MARTINA TREVISAN+++ Battuta 6-2 6-7 6-3 la Fernande… - infoitsport : Quanti soldi ha guadagnato Martina Trevisan con la semifinale al Roland Garros? Montepremi e cifre - infoitsport : Chi è Martina Trevisan, la tennista in semifinale al Roland Garros: il ritiro, l'anoressia e la rinascita -