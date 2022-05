Referendum 12 giugno 2022, i quesiti e la posizione dei partiti - Politica - quotidiano.net (Di martedì 31 maggio 2022) I Referendum sulla giustizia Roma, 31 maggio 2022 - " Referendum flop? È colpa dei media che non ne parlano". La fa facile la senatrice Giulia Bongiorno , avvocato di Matteo Salvini e in prima linea ... Leggi su quotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Isulla giustizia Roma, 31 maggio- "flop? È colpa dei media che non ne parlano". La fa facile la senatrice Giulia Bongiorno , avvocato di Matteo Salvini e in prima linea ...

