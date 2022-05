“Perché ho detto no a Lilli”. UeD, Luca Salatino: tutta la verità sulla scelta. Parla Maria De Filippi (Di martedì 31 maggio 2022) Perché Luca Salatino non ha scelto Lilli? La verità a Uomini e Donne. La scelta del tronista è stata accompagnata da dure polemiche. A sollevarsi contro la produzione erano stati i fan del programma che non avevano gradito la messa in onda della scelta in due puntate. “Le scelte tornate come ai vecchi tempi divise in 2 giorni. Ma Luca non è di certo uno dei tronisti più memorabili della storia”, “Io vi denuncio se rimandate la scelta a domani” e “Posso dire? Due puntate x una scelta lo trovo too much!!! Che zebedei!!!”, si leggeva sul social appena finita la prima parte della scelta di Luca Salatino. Luca Salatino che alla fine ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 31 maggio 2022)non ha scelto? Laa Uomini e Donne. Ladel tronista è stata accompagnata da dure polemiche. A sollevarsi contro la produzione erano stati i fan del programma che non avevano gradito la messa in onda dellain due puntate. “Le scelte tornate come ai vecchi tempi divise in 2 giorni. Manon è di certo uno dei tronisti più memorabili della storia”, “Io vi denuncio se rimandate laa domani” e “Posso dire? Due puntate x unalo trovo too much!!! Che zebedei!!!”, si leggeva sul social appena finita la prima parte delladiche alla fine ha ...

