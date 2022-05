“Meglio morire davvero che sopportare torture quotidiane”: tre sorelle 20enni si uccidono gettandosi in un pozzo insieme ai figli, erano vittime dei mariti violenti (Di martedì 31 maggio 2022) “Meglio morire davvero, che sopportare torture quotidiane” da parte di mariti violenti: lasciandosi dietro questo drammatico messaggio, tre sorelle si sono suicidate, uccidendo anche i rispettivi figli, gettandosi insieme in un pozzo. Siamo in India, nello Stato del Rajasthan. “Ce ne andiamo, così tutti saranno felici. La ragione della nostra scelta sono i nostri parenti acquisiti”, continua il messaggio delle tre donne su Whatsapp. Le sorelle, di 27, 23 e 20 anni, figlie di genitori indigenti, erano state date come mogli ad altrettanti fratelli di una famiglia benestante di proprietari terrieri. La maggiore, sposata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) “, che” da parte di: lasciandosi dietro questo drammatico messaggio, tresi sono suicidate, uccidendo anche i rispettiviin un. Siamo in India, nello Stato del Rajasthan. “Ce ne andiamo, così tutti saranno felici. La ragione della nostra scelta sono i nostri parenti acquisiti”, continua il messaggio delle tre donne su Whatsapp. Le, di 27, 23 e 20 anni,e di genitori indigenti,state date come mogli ad altrettanti fratelli di una famiglia benestante di proprietari terrieri. La maggiore, sposata ...

