Luis Suarez | il figlio di 8 anni fa meglio di lui | 28 gol in campionato

(Di martedì 31 maggio 2022)ha chiuso la sua ultima stagione con la maglia dell’Atletico Madrid con tredici gol in tutte le competizioni. E c’è chi in famiglia ha fatto. Si trattadell’attaccante uruguaiano Benjamin. Il piccolo di 8, ha segnato ben 28 gol in 19 partite nelvinto dai ‘pulcini’ dell’Atletico. “Orgoglioso di voi“, ha scrittosui social. L’ex Liverpool potrebbe tornare ora in Premier League all’Aston Villa. Felicitaciones chicos del Benjamin B! Orgullosos de ustedes y a seguir así. #benjacampeon @AtletiAcademia https://t.co/5dfVK6mU3d —(@9) May 28, 2022 SportFace.

Pubblicità

Victor_limaa7 : @TNTSportsBR ????- Neymar Jr ????- Lionel Messi ??????????????- Alexander Arnold ????- Pedri ????- Federico Chiesa ????- Luis Suarez ????- Mbappe - lqvasconcellos : Vini Jr, Salah, Casemiro, Marcelo, Gareth Bale, Karim Benzema, Neymar Jr, BELLETTI, Crespo, Zidane, Eto’o, Messi, C… - PauloRMangano : @TNTSportsBR ???? - GARRINCHA ???? - BATISTUTA ?????????????? - DAVID SEAMAN ???? - SERGIO RAMOS ???? - PAGLIUCA ???? - LUIS SUAREZ ???? - ZIDANE - Rhiancbdantas : ???? - Vini Jr ???? - Messi ?????????????? - Harry Maguire kkkk ???? - no conoco ???? - Donarruma ???? - Luis Suarez ???? - Ngolo Kante - Danigranate23 : RT @gone17: Marchesin / Marcone / Luis Suarez ??? @GranateMecanico -

TUTTO mercato WEB

ha lasciato il segno all' Atletico Madrid e nonostante la sua partenza a stagione terminata, non solo nella prima squadra si ricorderanno di lui. Infatti, la dinastia dei bomber in casa ...L'uruguaianoSuárez è stato squalificato per quattro mesi dopo aver morso Chiellini durante la partita dei Mondiali 2014 persa dall'Italia. In seguito, però, il difensore è stato conciliante. "... Il figlio di Luis Suarez lo supera in gol con l'Atletico Madrid: la festa prima dell'addio Luis Suarez ha chiuso la sua ultima stagione con la maglia dell’Atletico Madrid con tredici gol in tutte le competizioni. E c’è chi in famiglia ha fatto meglio. Si tratta figlio dell’attaccante urugua ...Vi sono paesi che vantano come ambasciatori della loro cultura prestigiosi uomini di lettere. Noi oggi abbiamo Luis Suarez, il calciatore che morde. E per dirla tutta, da ispanofono, gli sarebbe ...